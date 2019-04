Star Wars Jedi: Fallen Order sortira le 15 novembre

C'est via une vidéo de présentation qu'Electronic Arts annonce la date de sortie de ce nouvel opus se déroulant dans l'univers Star Wars et développé par le studio Respawn (qui appartient à Electronic Arts).

Il s'agit d'un « jeu d'action/aventure dans lequel l'Empire et ses terrifiants Inquisiteurs vous traquent. Développez vos pouvoirs de la Force, perfectionnez votre technique au sabre laser, et explorez les mystères d'une civilisation perdue pour approfondir vos connaissances sur la Force ».

Le jeu sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Comme pour la bande-annonce de Star Wars : The Rise of Skywalker, l'annonce a été faite à l'occasion de la Star Wars Celebration de 2019 de Chicago.