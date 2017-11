Star Wars Battlefront II : l’absence du bouton de remboursement sur Origin est « normale »

Il est possible depuis longtemps de réserver un trajet via l'application Uber. Un tarif indicatif est alors affiché, mais le montant final peut varier en fonction de la demande et du trafic à ce moment-là.

Cette situation en train de changer comme l'indique Mashable, qui a obtenu une confirmation d'un porte-parole de la société. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous réservez une course en Uber au moins une heure à l'avance, le prix du voyage est fixé et ne bougera plus.

Cette fonctionnalité est en cours de déploiement dans les villes des États-Unis où Uber est disponible.