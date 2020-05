Star Wars : un nouveau film (par Taika Waititi) et une série en préparation

Hier, lors de la journée de Star Wars - May The 4th Be With You - Disney a fait quelques vagues annonces. Un nouveau film tout d’abord, avec Taika Waititi à la réalisation. Il était déjà derrière Thor : Ragnarok et le dernier épisode de la série The Mandalorian. Krysty Wilson-Cairns sera à ses côtés.

Il n’est a priori pas question d’une trilogie, mais d’un film qui sortira au cinéma sans plus de précisions. Viendra-t-il se ranger dans les « A Star Wars Story» comme Solo ou Rogue One ?

Disney annonce aussi une nouvelle série, sans titre ni date de sortie là encore. Leslye Headland est cette fois-ci aux commandes. Bref, des annonces que l’on pourrait résumer par Disney travaille sur de nouveaux contenus Star Wars… on s’en serait douté.