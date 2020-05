Star Trek : CBS All Access commande une nouvelle série Strange New Worlds

Après Discovery et Picard (sur Netflix et Amazon Prime respectivement), les trekkies sont à la fête avec Strange New Worlds qui débarquera sur la plateforme de streaming de CBS. L’histoire se déroulera une dizaine d’années avant l’ère du capitaine James T. Kirk.

On retrouvera des personnages bien connus de Star Trek Discovery : Ethan Peck dans le rôle de Spock, Anson Mount dans celui de Christopher Pike et Rebecca Romijn dans celui de Numéro Un.

Julie McNamara, vice-présidente exécutive et responsable de la programmation chez CBS All Access, explique que « les fans sont tombés amoureux » des trois personnages précédents et que « cette nouvelle série sera un complément parfait à la franchise, apportant de nouvelles perspectives et aventures à Star Trek », comme le rapporte Engadget.