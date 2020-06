Stadia accessible depuis (presque) tous les smartphones sous Android

Dans sa liste des dernières nouveautés et autres remises à ses utilisateurs, Google vient d'annoncer qu'il ouvrait enfin les vannes de l'accès à son service de streaming sur smartphone.

Ainsi, outre les nouveaux modèles OnePlus officiellement supportés, tous les appareils où l'application peut être installée peuvent désormais l'utiliser, même s'ils ne sont pas officiellement considérés comme compatibles.

L'équipe prévient que certains problèmes pourront être rencontrés, mais c'est déjà ça. On apprend au passage qu'il est désormais possible de choisir la définition de jeu et d'avoir des contrôles pour interface tactile. Une fonctionnalité qui n'en est qu'à ses débuts.