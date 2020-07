Stadia : Google Assistant sur Chromecast, Controller sans fil sur mobile

Google vient d’annoncer une mise à jour pour sa solution de cloud gaming, avec plusieurs nouveautés.

Dans les notes de version, il est indiqué que vous pouvez désormais « utiliser le bouton Google Assistant sur le contrôleur Stadia lorsque vous jouez à des jeux sur Chromecast », et « utiliser le Controller Stadia sans fil pour jouer à des jeux sur des terminaux mobiles ».

Parmi les autres nouveautés, citons des statistiques de jeu accessibles en ligne, le mode paysage sur les smartphones (pour l’application, en plus des jeux) et la possibilité de retrouver vos amis sur Stadia via leur adresse Gmail.