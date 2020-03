Spotify revoit son écran d’accueil sur mobile, avec plus de personnalisation

Après avoir revu le design de son interface sur iOS, la plateforme de streaming annonce un nouvel écran d'accueil sur tablette et smartphone, avec l’accent mis sur la personnalisation.

L’écran et le contenu changent en fonction de l’heure à laquelle vous vous connectez, avec un message vous souhaitant Bonjour, Bon après-midi et Bonsoir suivant les cas. Les listes de lectures et podcasts s’adaptent aussi en conséquence.

Une vidéo de présentation de la nouvelle interface de Spotify est disponible par ici.