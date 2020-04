Spotify revendique 130 millions d’abonnés payants, les revenus de la publicité en forte baisse

La plateforme de streaming dévoile ses chiffres pour les trois premiers mois de l’année, avec une hausse de 6 millions du nombre d’abonnés Premium. Ils rapportent 1,7 milliard d’euros à la société.

10 millions d’utilisateurs de plus (163 millions au total) sont venus sur la plateforme pour écouter de la musique en échange de publicité, mais les revenus liés sont en forte baisse : de 217 millions d’euros fin 2019, il n’est plus question que de 148 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires est donc de 1,848 milliard d’euros, en hausse de 22 % sur un an et quasi stable (très légère baisse) sur trois mois. Le bénéfice net est dans le vert… avec 1 million de dollars. Il était négatif aux premier et quatrième trimestres 2019.

Les recrutements sur Q1 2020 étaient en phase avec les prévisions, mais la cadence sera ralentie d’environ 30 % pour les trois trimestres suivants.