Spotify porte plainte contre Apple pour concurrence déloyale

Selon une série d’emails obtenus par Maxwell Tani de The Daily Beast, First Look Media, maison d’édition pilotant notamment The Intercept, aurait décidé de se séparer des archives Snowden et de l’équipe de recherche qui travaillait dessus.

Dans ces emails, Michael Bloom, PDG de First Look Media, évoque une mutation des médias, des décisions lourdes à prendre pour préserver l’activité, et des décisions semblables dans d’autres structures beaucoup plus vastes que The Intercept, donc avec plus de moyens.

Aucun nom n’est cité, mais rappelons que les archives Snowden étaient en possession de quelques journaux dont le Washington Post, le New York Times ou encore The Guardian. Les recherches dans les archives y auraient été arrêtées « depuis plusieurs années ». Une information reprise par Glenn Greenwald, qui semble confirmer la décision. Le journaliste, l'un des fondateurs de The Intercept, avait été le premier à interviewer Snowden.

Le même mail mentionne Laura Poitras, réalisatrice du film Citizenfour sur le sujet, récompensé aux oscars. Laura Poitras dont la réponse figure dans les supposés emails. Elle se dit « malade » de la décision de First Look Media et ne pas avoir été consultée, pas plus que le comité directeur. Elle indique n’avoir été informée que la veille de la décision.

On ne sait pas encore ce qu’il adviendra des archives elles-mêmes. L’annonce de leur fermeture et des licenciements (en tout 4 % des effectifs selon The Daily Beast) reste à être confirmée officiellement par First Look Media.

Glenn Greenwald a tout de même précisé dans un tweet que Laura et lui détenaient une copie complète des archives. Il indique chercher un partenaire aux reins suffisamment solides pour reprendre les recherches.