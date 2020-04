Spotify Kids désormais disponible en France, aux États-Unis et au Canada

Le service était en préversion dans une petite dizaine de pays. Il est maintenant là, avec trois nouveaux pays dans sa poche.

L’application est gratuite, mais ne peut être utilisée que par les abonnés Famille, soit l’offre à 14,99 euros par mois pour cinq membres d’une famille partageant un même foyer.

Spotify Kids est spécialement conçu pour les enfants, avec des contenus spécifiquement choisis, incluant des musiques adaptées, des livres audio et histoires (via notamment des partenariats avec Disney et Nickelodeon), contes de fée, berceuses, musiques calmes et sons.

Les parents gardent le contrôle et peuvent limiter l’accès à certains contenus ou préparer leurs propres listes de lecture.