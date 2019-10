Spotify et Twitch débarquent sur Apple TV

Une bonne journée pour l’Apple TV avec l’arrivée – bien tardive – de deux applications pour le moins connues : Spotify et Twitch.

La première peut être capricieuse : elle n’apparaît pas toujours dans l’App Store. Si vous utilisez déjà le service, vous la trouverez peut-être dans la rubrique Achats, section Musique. Sinon, une recherche pourra éventuellement l’afficher.

Une fois installée, l’application vous communiquera un code de six caractères. Depuis un navigateur web, il faudra vous rendre sur l’adresse www.spotify.com/pair. L’appareil sera lié à votre compte et pourra aller puiser dans vos données. L’interface est semblable à ce que l’on trouve sur les téléviseurs connectés, avec les fonctions de base, mais pas davantage.

Spotify a également ajouté dans son application iOS la prise en charge des raccourcis Siri, lui ouvrant la voie des commandes vocales et plaçant davantage l’application sur un pied d’égalité avec Apple Music. Enfin, sur iPad, l’interface se rapproche davantage de celle pour ordinateurs, avec notamment une colonne à gauche.

Twitch dégaine aussi son application pour tvOS. On ne peut pas vraiment parler d’application complète. L’interface ressemble pour beaucoup à une version web allégée, mais où toutes les fonctions principales sont quand même présentes.

On retrouve ainsi un onglet Accueil rassemblant les canaux et jeux que vous suivez, et un onglet Naviguer pour en chercheur d’autres. Lancer un flux ne réserve pas de surprise particulière. Les commentaires sont affichés à droite et il est possible de participer. Taper les messages depuis un iPhone ou un iPad sera nettement plus efficace qu’avec la télécommande de l’Apple TV.

Notez que les amateurs de Twitch et possesseurs d’une Apple TV n’étaient pas complètement laissés pour compte puisqu’il existait déjà des clients tiers s’acquittant bien de leur tâche, notamment Twitchy.