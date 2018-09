Spotify et Deezer réclament plus de régulation contre les plateformes étrangères en Europe

Les gouvernements européens préparent une position commune sur les relations entre plateformes et entreprises, rapporte Reuters. Elle suivrait une proposition de règlement par la Commission européenne en début d'année.

L'agence a consulté une lettre commune à plusieurs organisations, dont l'European Publishers Council et l'European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME). Les sociétés y estiment que des mesures ciblées sont nécessaires pour protéger la croissance des entreprises technologiques du vieux continent.

Ils demandent aux autorités européennes de lutter contre les « pratiques déloyales » des grandes plateformes étrangères, comme la favorisation de leurs services ou les changements soudains de produits ou de conditions.

L'UE est particulièrement active contre les géants américains du Net en matière de concurrence, Google ayant écopé des deux plus lourdes amendes sur Shopping et la préinstallation de ses services sur Android. Pour un total dépassant les 6,5 milliards d'euros.