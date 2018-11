Spotify Connect bientôt accessible aux membres « gratuits »

L'assistant numérique d'Amazon était déjà proposé sur certains ordinateurs portables, mais il est désormais directement accessible sur le Windows Store, à condition d'avoir Windows 10 en version 17134.0 au minimum (April Update).

Seuls trois pays sont éligibles pour le moment : les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. D'autres suivront en 2019 selon la foire aux questions, sans plus de détail. Pour rappel, Alexa est disponible en français et les enceintes Echo d'Amazon sont vendues en France.

L'arrivée d'Alexa pourrait surprendre puisque Windows 10 dispose déjà de son propre assistant numérique Cortana. Rappelons qu'Amazon et Microsoft se sont associés pour qu’« Alexa puisse parler à Cortana, et Cortana puisse parler à Alexa ». Mais la situation va bien plus loin aujourd'hui, avec une concurrence directe des deux assistants.