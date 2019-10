SpaceX veut se poser sur la Lune avec Starship avant 2022

L’association française publie chaque semaine ses « Carnets de Contributopia », dans lesquels elle raconte ses « aventures » autour du logiciel libre. Elle se prépare en effet à abandonner une trentaine de services dans les deux ans qui viennent et souhaitait faire le point.

Elle revient dans le dernier carnet sur Framamail et Framapétitions, les deux seuls services annoncés à n’avoir finalement jamais été concrétisés. Le premier avait rapidement fait consensus au sein de l’association : « trop coûteux à mettre en place et maintenir, et trop de risque de créer une dépendance à Framasoft ».

Le second devait en revanche être une extension de Framaforms et ne nécessitait, en théorie, que peu de travail. Pierre-Yves Gosset, directeur de Framasoft, devait s’en charger en « 4 jours ETP (équivalent temps plein) » et sans la moindre ligne de code.

Trois ans plus tard, l’échec est assumé. L’association en a cependant rencontré une autre entre temps : R.A.P. (Résistance à l’Agression Publicitaire). Bien que les objectifs ne soient pas les mêmes, Framasoft évoque des valeurs proches.

R.A.P. a développé son propre outil de pétitions, nommé Pytition car intégralement écrit en Python (avec le framework Django). Le code est publié sur GitHub sous licence BSD. Cette approche open source a plu à Framasoft et un accord a rapidement été trouvé.

L’auteur de Pytition, Yann Sionneau, va donc continuer à travailler sur le projet, dont la version 2.0 est en développement. Framasoft va l’épauler en lui assurant de la visibilité.

Le billet de blog contient d’ailleurs une petite interview de l’auteur et des explications sur la manière de participer pour les intéressés. R.A.P. utilise Pytition en production pour ses propres besoins.