SpaceX : mise à feu statique réussie pour Falcon 9 qui emmènera la première capsule Crew Dragon

Dans une entrevue accordée à The Sankei News relayée par GamesIndustry, Shuntaro Furukawa, l'actuel président de Nintendo, a évoqué les objectifs de ventes de la Switch.

Nintendo espère écouler 20 millions de consoles d'ici fin mars 2019. « C'est un objectif extrêmement ambitieux, mais qui en vaut la peine. Donc nous le maintiendrons. La Switch représente notre objectif principal, et nous n'envisageons ni baisse de prix, ni révision matérielle pour le moment », explique-t-il.

En clair, si vous voulez vous essayer à Super Smash Bros Ultimate (vendu à plus de 5 millions d'exemplaires), à Pokémon Let's Go (plus de 3 millions de copies) ou à Super Mario Party (1,5 millions d'unités), il va falloir payer plein pot, ou attendre plus longtemps que vous l'espériez.