SpaceX : la nouvelle fusée Falcon 9 « Block 5 » en place pour un décollage demain

À la fin de la semaine prochaine, la plateforme de streaming mettra en ligne la suite des aventures (et du suicide) d'Hannah Baker. Elle « n'était pas la seule » affirme la nouvelle bande-annonce, où des photos ont remplacé les cassettes audio.

Dans la seconde saison de Luke Cage, le super-héros devient « une célébrité dans les rues d'Harlem et sa réputation semble aussi indestructible que sa peau ». « Mais cette nouvelle visibilité ne fait qu'accroître son besoin de protéger la communauté et de comprendre qui il peut ou non sauver. Quand un nouvel ennemi redoutable apparaît, Luke est confronté à l'étroite frontière qui sépare les héros des méchants », explique Netflix. Les épisodes seront disponibles le 22 juin.