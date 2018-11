Spaceflight SSO-A de SpaceX : lancement le 2 décembre, avec un premier étage déjà utilisé deux fois

Après l'avoir exposé au Computex en juin dernier, ce NAS pensé pour s'intégrer discrètement sous la télévision le salon est disponible. Dans la même veine que le HS-251+ (son design reprend celui d'un lecteur de DVD/Blu-ray), il est animé par un Celeron J4105 (quatre cœurs) et 4 ou 8 Go de DDR4.

Il dispose de deux emplacements de 3,5" et deux M.2 2280 interfacés en S-ATA uniquement, dommage. Un port réseau 10 GbE est présent (il est également compatible 5, 2,5 et 1 Gb/s), ainsi que deux sorties vidéo HDMI (1.4b et 2.0), deux USB 2.0 et deux USB 3.0, dont un Type-C. Toutes les caractéristiques techniques se trouvent par ici.

Comme le HS-251+, il est complètement dépourvu de ventilateur. Il faudra par contre attendre les premiers tests afin de vérifier s'il ne chauffe pas trop. QNAP annonce une disponibilité immédiate sans donner de prix.

LDLC le propose (en stock) pour… 682,95 euros tout de même pour 4 Go de mémoire vive. Pour rappel, le HS-251+ se trouve à partir de 350 euros.