Sosh : appeler les portables au Maroc ou en Tunisie… des clients Orange seulement

Facebook vient d'annoncer la fin de plusieurs services qui étaient accessibles aux développeurs. Ceux-ci ne doivent ainsi plus être utilisés, ils seront définitivement retirés à partir du 5 février 2018.

Certains seront ravis d'apprendre que c'est le cas des invitations d'applications. Vous savez, celles que vous envoient tous vos amis qui jouent à tous les jeux les plus débiles de la terre.

Il en est de même pour le bouton Like natif, les boutons Send et Follow, le Content Mirroring, etc. La liste complète est accessible par ici.

Facebook invoque un besoin de se concentrer sur des solutions qui « créent le plus de valeur pour les développeurs ». Une séance de Questions/Réponses est accessible à travers le groupe Facebook réservé aux développeurs.