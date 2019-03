Sony va fermer son usine de smartphones en Chine et transférer la production en Thaïlande

La Federal Trade Commission tire à boulets rouges sur le logiciel PC Health Check, un outil permettant de diagnostiquer son ordinateur à la recherche de logiciels malveillants. Un parmi tant d'autres ? Pas tout à fait…

Son fonctionnement est bien particulier. Il pose quatre questions à l'utilisateur : a-t-il des pops fréquents ou des problèmes pour naviguer sur Internet, le PC est-il lent ou plus lent que d'habitude, j'ai été informé de la présence d'un virus ou on m'a demandé de payer pour enlever un virus et enfin mon PC plante-t-il régulièrement.

Répondre oui à au moins une des questions ouvrait une fenêtre pour proposer les services d'Office Max et Support.com qui pouvaient être facturés des centaines de dollars.

Pour ne rien arranger, la FTC affirme qu'Office Depot et Support.com étaient au courant de plaintes d'utilisateurs depuis 2012, mais les magasins continuaient d'utiliser et d'encourager les employés à le mettre en avant jusqu'en 2016.

Un accord a finalement été trouvé : 25 millions de dollars d'amende pour Office Depot et 10 millions pour Support.com. Selon The Verge, la FTC devrait s'en servir pour rembourser des clients lésés.