Sony présente PlayStation Studios, pour les jeux en exclusivité sur PS4 et PS5

Il y avait les Xbox Game Studios de Microsoft, Google avait lancé les siens pour Stadia, il y aura prochainement un équivalent chez le japonais. Cette branche de la société arrivera plus tard dans l’année et concernera uniquement les titres issus de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, comme l’explique Eric Lempel (vice-président de SIE) à Games Industry.

En plus d’un logo, les jeux estampillés PlayStation Studios auront droit à une courte vidéo d'introduction lors du lancement. Elle est visible ici et contient quelques-uns des personnages emblématiques des exclusivités maison. Elle n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle que l’on trouve en introduction des films Marvel, et pourra évoluer au fil du temps.