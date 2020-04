Sony Play At Home : des jeux gratuits, un fonds « pour aider les petits studios de jeux indépendants »

En cette période de pandémie de Covid-19 et de confinement prolongé jusqu’au 11 mai en France, l’éditeur annonce qu’il proposera gratuitement UNCHARTED: The Nathan Drake Collection et Journey en téléchargement gratuit entre les 16 avril 1h et 6 mai 1h. Si vous les récupérez durant cette période, ils seront « définitivement à vous ».

Sony annonce aussi avoir « assigné 10 millions de dollars pour soutenir [ses] partenaires développeurs indépendants ». La société affirme qu’elle donnera plus de détails prochainement sur le fonctionnement de ce fonds et les critères de participation.