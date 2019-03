Sony n'autorisera plus la vente de jeux dématérialisée dans les boutiques physiques

Ce changement de politique a été confirmé par l'éditeur à The Verge et prendra effet le 1er avril. Elle ne concerne que les jeux complets, pas les DLC, les extensions, les pass saisonniers et les cartes prépayées permettant de recharger son compte.

« Cette décision a été prise pour maintenir nos activités clefs au niveau mondial. Pour soutenir la vente des jeux complets et éditions premium, Sony Interactive Entertainment proposera des déclinaisons plus nombreuses chez certains revendeurs », explique le fabricant.

Les États-Unis sont concernés, sans précision sur le reste de la planète. C'est certainement un nouveau coup dur pour GameStop (propriétaire de Micromania), en grosses difficultés financières en ce moment.