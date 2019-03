Sony met fin à la production de la PS Vita au Japon

La semaine dernière, le revendeur publiait un billet de blog expliquant « donner aux marques les moyens de réduire à néant les contrefaçons ». Plusieurs axes de développement sont mis en avant.

Une protection automatisée pour commencer, avec de l'intelligence artificielle et du machine learning bien évidemment. Les marques fournissent leurs logos et des « données clés » sur leurs produits, puis Amazon se charge d'analyser plus de 5 milliards d'objets en vente chaque jour.

Le second étage de cette fusée est un « outil de suppression des contrefaçons en libre-service ». Pour simplifier, il permet aux marques de supprimer elles-mêmes des articles qu'elles estiment être des contrefaçons. Un principe qui n'est pas sans rappeler ce qui existe déjà sur YouTube.

Project Zero n'est pour le moment disponible que sur invitation. Il est toujours possible de s'inscrire sur une liste d'attente par ici.