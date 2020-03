Sonos : pour profiter de Trade Up, il n’est plus nécessaire de « briquer » son ancien produit

Ce programme permet pour rappel de bénéficier d’une remise de 30 % sur l’achat d’un nouveau produit Sonos en remplacement d’un « legacy » ne recevant plus de mises à jour.

Le fabricant expliquait alors que « les produits anciens que vous choisirez de remplacer seront placés en mode recyclage, ce dernier supprime les informations personnelles identifiables de l’appareil et prépare ces produits à leur recyclage ». Il fallait comprendre qu’ils devenaient alors inutilisables. Un beau gâchis pour des enceintes encore fonctionnelles.

Sonos a finalement décidé de faire machine arrière, comme le rapporte The Verge : le programme Trade Up est toujours en place avec 30 % de remise pour les propriétaires de produits « Legacy », mais le mode recyclage n’existe plus. L’enceinte d’ancienne génération reste ainsi fonctionnelle, mais n’aura toujours plus droit à la moindre mise à jour. Pour les produits déjà « briqués », il est malheureusement trop tard…

Désormais, Sonos encourage ses clients à effectuer un retour aux paramètres d’usine avant de se débarrasser (don, revente...) de leurs anciens équipements.