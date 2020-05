Sonos : barre de son Arc, son caisson Sub (Gen 3), enceinte Five et nouvelle application

Toujours peu avare en superlatif lorsqu’il s’agit de présenter ses produits, le fabricant affirme que sa barre de son Arc est son « expérience home cinéma la plus immersive ».

Elle est compatible Dolby Atmos, AirPlay 2 d’Apple, Google Assistant et Amazon Alexa. Côté technique, elle dispose de « onze amplificateurs numériques de classe D », huit woofers « elliptiques », trois tweeters et d’un « réseau de micros longue portée ».

La Sonos Arc est en précommande pour 899 euros tout de même, avec une disponibilité pour le 10 juin. Le constructeur enchaîne et « dévoile aujourd’hui deux produits repensés pour profiter d’un son toujours plus exceptionnel chez vous. Le Sonos Sub (Gen 3) et le Sonos Five, qui remplace le Sonos Play:5 (Gen 2), ont une mémoire plus importante et une puissance de traitement plus rapide ». Comptez 799 euros pour le Sub et 579 euros pour le Five, avec une disponibilité le 10 juin.

Deux jours plus tôt (le 8 juin donc) une nouvelle application Sonos sera mise en ligne. Elle sera obligatoire avec les nouvelles enceintes et « fournira une plateforme logicielle modernisée ». Là encore, on nous promet monts et merveilles :

« Cette application de nouvelle génération prend en charge des technologies de résolution audio plus élevées, comme l'expérience Dolby Atmos sur la Sonos Arc. Elle se caractérise également par une sécurité accrue et un design amélioré pour une utilisation toujours plus facile »