Sonic dévoile son nouveau look, à trois mois de sa sortie en salles

En avril, Sega et la Paramount dévoilaient une première bande-annonce pour un film live sur le célèbre hérisson bleu, attendu pour novembre. S'en est suivi un tollé sur l'apparence du personnage, puis l'annonce d'un recul du film par le réalisateur.

Depuis, il est attendu pour février 2020, mais nous étions sans nouvelles du projet. C'est chose faite, avec une nouvelle bande-annonce dévoilant un Sonic « v2 ».

Celui-ci se veut plus conforme à l'original et multiplie les appels de pieds aux fans, pièces et loopings à la clé. Reste à savoir si ces derniers seront suffisamment convaincus pour se rendre dans les salles afin de découvrir si le scénario et le reste de la réalisation sont à la hauteur.

Réponse le 12 février prochain.