Snapchat ne promouvra plus les contenus de Donald Trump dans Discover

« Nous ne pouvons tout simplement pas promouvoir des comptes en Amérique liés à des personnes qui incitent à la violence raciale, qu'elles le fassent sur ou hors de notre plateforme ». Evan Spiegel, PDG de Snapchat, rejoint dans un billet les positions de Twitter, dans la crise que traversent actuellement les États-Unis. Le site indique qu’il ne promouvra pas ces contenus sur sa plateforme Discover, son fil d’infos.

Le compte officiel de Donald Trump ne sera pas supprimé, les réseaux estimant qu’un personnage aussi important que le président d’un État est une source primordiale d’informations. Cependant, la modération s’exercera. Snapchat n’empêchera donc pas Trump de publier des contenus, mais n’en assurera plus la promotion. Ils resteront accessibles aux abonnés (1,5 million actuellement) et à ceux qui les cherchent directement dans la zone dédiée.

« La violence raciale et l'injustice n'ont pas leur place dans la société et nous sommes solidaires de tous ceux qui recherchent la paix, l'amour, l'égalité et la justice en Amérique », a insisté Spiegel… aussitôt taxé « d’extrémiste » par l’équipe de campagne de Donald Trump, en vue de sa réélection cette année.

« Le PDG extrémiste de Snapchat Evan Spiegel préfère promouvoir des vidéos d'émeutes d'extrême gauche et encourager ses usagers à détruire l'Amérique plutôt que de partager le message positif d'unité, de justice, de la loi et de l'ordre du président », a ainsi asséné Brad Parscale, directeur de la campagne. Snap n’a pas répondu.