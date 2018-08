Snapchat : une partie du code source de l'application iOS était disponible sur GitHub

Dans le dépôt du compte i5xx se trouvait un projet baptisé « Source-SnapChat ». Si nous en parlons au passé c'est qu'il n'est plus accessible suite à une requête DMCA.

Elle provient de chez Snapchat qui écrit, tout en majuscule, qu'il s'agit du « CODE SOURCE DE SNAPCHAT ». Interrogée par Motherboard, la plateforme de partage donne quelques explications.

« Une mise à jour iOS en mai a dévoilé une petite quantité de notre code source et nous avons pu identifier l’erreur et la corriger immédiatement » explique-t-elle. Elle ajoute avoir « découvert qu'une partie de ce code avait été mise en ligne et ensuite supprimée. Cela n'a pas compromis l'application et n'a aucun impact sur la communauté ».

Depuis, certains affirment avoir récupéré le code source sur le dépôt GitHub.