Snapchat : les publicités imposées débarquent dans les Shows

Après cinq bêtas (la première remonte à novembre 2017), le fabricant propose enfin Nougat à l'ensemble de ses clients disposant de la box sous Android TV.

En plus des nouveautés d'Android 7.1.1, il est question d'une mise à jour des applications Google, de l'ajout de YouTube Kids et de la « préparation de l'intégration » de Google Assistant (sans plus de détail).

Deux nouvelles applications sont également de la partie : Jeux Freebox et Aktu Free. Le déploiement se fait progressivement sur l'ensemble du parc précise le fournisseur d'accès.