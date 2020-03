Smartphones Nokia : voici les 8.3 5G dès 599 euros, 5.3, 1.3, 5310 et le service de roaming HMD Connect

En fin de semaine dernière, le fabricant a dévoilé toute une série de nouveaux terminaux, ainsi qu’une offre de roaming data. Comme son nom l’indique, le Nokia 8.3 prend en charge la 5G, aussi bien SA (Standalone) que NSA (Non Standalone, sur un cœur de réseau en 4G). Il est animé par un SoC Snapdragon 765G, dispose d’un écran de 6,81" et de quatre caméras Zeiss. Le détail des caractéristiques techniques est disponible ici.

Le Nokia 5.3 propose pour sa part un écran de 6,55" avec un Snapdragon 665 et 3 à 6 Go de mémoire vive. Enfin, le Nokia 1.3 est un smartphone d’entrée de gamme de 5,71" avec un SoC Qualcomm 215 épaulé par 1 Go de mémoire. Les deux premiers sont livrés avec Android 10 et la promesse de trois ans de mises à jour, tandis que le troisième fonctionne sous Android Go, une version allégée pensée pour les smartphones avec peu de puissance, comme c’est le cas du Nokia 1.3.

Le Nokia 8.3 5G sera disponible cet été pour 599 euros avec 6 Go de mémoire et 64 Go de stockage, contre 649 euros avec 8 et 128 Go. Comptez au moins 189 euros pour le Nokia 5.3 avec 4 et 64 Go, pour une disponibilité en avril. Le Nokia 1.3 sera lui aussi proposé le mois prochain, à 95 euros.

Après avoir ressuscité le Nokia 3310, HMD Global récidive avec le Nokia 5310. Ce téléphone d’un autre temps surfe sur la vague nostalgique et le fabricant met en avant deux atouts : un lecteur MP3 et un tuner radio FM. Ce feature phone est vendu 39 euros dès ce mois de mars.

HMD Global lance également un abonnement data en roaming valable dans 120 pays et baptisé HMD Connect (en bêta pour le moment). Le Starter Kit avec une carte SIM est vendu 19,95 euros et permet de profiter de 250 Mo à 1 Go de data suivant le pays où vous vous trouvez. Il est évidemment possible d’acheter des recharges pour augmenter la data, par palier de 5 euros.

Enfin, pour les amateurs de James Bond, le fabricant propose des « Kevlar Case » pour les Nokia 7.2 et 6.2. Elles seront vendues d’ici fin mars pour 19,99 euros.