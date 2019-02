Smartphone pliable : au tour de Huawei de faire monter la pression en attendant le MWC

Le Mobile World Congress 2019 sera évidemment placé sous le signe de la 5G, mais aussi sous celui des smartphones pliables. Royole a déjà lancé son FlexPai, Samsung a présenté un prototype en novembre, et Xiaomi a fait de même il y a quelques jours.

Alors que le MWC de Barcelone approche à grands pas, un autre fabricant se positionne sur ce segment : Huawei. Via un tweet, le fabricant donne rendez-vous le 24 février à 14h pour suivre sa conférence et en apprendre davantage. On peut y voir un smartphone plié en deux, avec semble-t-il un écran des deux côtés.