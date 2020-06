Smart Delivery : achetez un jeu Xbox One et récupérez la version Series X si vous changez de console

Depuis maintenant plusieurs mois, la communication de Sony et Microsoft autour de leurs consoles de prochaine génération s’intensifie, aussi bien sur le plan matériel que logiciel.

La société de Redmond prépare la transition et revient en détail sur Smart Delivery, une fonctionnalité permettant d’acheter aujourd’hui un jeu (sur Xbox One donc) et de récupérer sans surcoût une version « optimisée » pour la Xbox Series X si vous changez de console.

Si vous gardez votre Xbox One en plus de la nouvelle Series X, le jeu fonctionnera sur les deux consoles. Cette fonctionnalité est compatible avec les achats dématérialisés et les jeux physiques, à condition que les développeurs l’implémentent.

Microsoft précise que cela ne change rien à la rétrocompatibilité de « milliers de jeux » qui sera proposée dès le lancement. Il s’agit d’une version « optimisée » pour la console de nouvelle génération.

Voici la liste des titres compatibles pour le moment : Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2, DiRT 5, Scarlet Nexus, Chorus Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Yakuza: Like a Dragon, The Ascent, Call of the Sea, Gears 5, Second Extinction et Metal: Hellslinger.