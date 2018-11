Smach Z de 6" : la production en série du PC/console portable annoncée pour 2019

Après deux campagnes de financement participatif (sur Indiegogo en 2016 avec 747 512 dollars et Kickstarter en 2018 avec 447 350 euros), la production de masse de la console de jeu/PC portable débutera au premier trimestre de l'année prochaine, comme le rapporte WccfTech.

Pour rappel, elle est équipée d'un processeur AMD Ryzen V1605B (Embedded avec quatre cœurs et huit threads) avec une Radeon Vega 8, de 4 à 16 Go de mémoire vive et de 64 à 256 Go de stockage.

La machine est équipée d'un écran de 6" (1 920 x 1 080 pixels) et fonctionne sous Smach OS (basé sur Linux) ou Windows 10 Home. Les tarifs débutent à 629,10 euros.