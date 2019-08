Slack : nouveau client plus rapide et renforcement de la sécurité

À compter de la version 19.10, attendue pour octobre, Ubuntu intégrera une série d’améliorations sur le support du système de fichiers ZFS. Canonical envisage à plus long terme de les porter vers Ubuntu Server, la version Desktop servant en quelque sorte d'entrainement.

L’éditeur intégrera ZFS On Linux (ZOL) 0.8.1 dans sa distribution, ouvrant la voie à des fonctionnalités comme le chiffrement natif, le support des instructions TRIM, les points de contrôle, les transmissions brutes chiffrées ou encore les quotas, en plus d’améliorations significatives de performances.

En outre, l’éditeur a porté des correctifs parus après cette version 0.8.1 mais non encore intégrés dans une mouture. Ce travail de surveillance continuera après l’arrivée d’Ubuntu 19.10 et sera assuré par les développeurs de la distribution. Enfin, le menu GRUB prendra en compte les partitions ZFS.

À terme, Canonical souhaite que ZFS puisse être utilisé comme n’importe quel autre système de fichier, avec une configuration par défaut prenant en charge les instantanés automatiques, le retour simplifié vers un état antérieur, les mises à jour hors ligne, les sauvegardes, etc.

Les usages autour de ZFS variant fortement, un nouveau service fait son apparition : zsys. Il fera le lien avec GRUB et ZFS on Linux pour fournir des fonctionnalités qui seront décrites plus tard. Quand le travail sera jugé suffisamment solide, les modifications seront fournies aux mainteneurs de GRUB et ZOL.

L’éditeur semble donc particulièrement sérieux sur le support de ZFS. Le projet inspire d’ailleurs, puisque le développeur Marcin Skadetailrbek compte porter zsys vers Fedora.