Skype teste la synchronisation SMS sur les smartphones Android

Le fabricant continue de déployer sa gamme de puces Wear pour les objets connectés. Après le Snapdragon Wear 2100 au MWC 2016 et le Wear 1100 (pour les petits objets) au Computex, nous avions eu droit au Wear 2500 pour les montres connectées des enfants.

Cette fois-ci, le Snapdragon Wear 3100 s'adresse aux plus grands. Cette puce intègre quatre cœurs Cortex-A7, un GPU Adreno 304 et un modem 4G jusqu'à 1 Gb/s (exactement comme les Wear 2100 et 2500), mais aussi des fonctions supplémentaires comme un DSP et un coprocesseur maison QCC1110 afin de limiter la consommation.

Les premiers partenaires à lancer des montres équipées d'une puce Snapdargon Wear 3100 seront Fossil, Louis Vuitton et Montblanc… autant dire que les prix ne devraient pas être bas.