Skype prépare sa « speaker view » et ajoute des options

L’équipe de développement de Webkit a curieusement décidé de lancer une version 2 de l’outil de benchmark JetStream, alors même que ce domaine est en perte de vitesse.

Qu’à cela ne tienne, JetStream 2 combine 64 tests visant à mesurer les performances du navigateur sur des traitements JavaScript et WebAssembly. C’est d’ailleurs sur ce dernier point que le benchmark apporte un peu de nouveauté.

La suite elle-même contient tous les anciens tests de JetStream 1, de nouveaux inspirés par certains tests de Kraken, tous ceux d’ARES-6 (pour mesurer la prise en charge d’ECMAScript 6), environ la moitié du Web Tooling Benchmark ainsi que des tests spécifiques à WebAssembly, dérivés de ceux pour asm.js dans JetStream 1.

Ghacks a lancé le benchmark sur deux configurations, un Mac et un PC. Sur le premier, Safari est « curieusement » arrivé en tête, suivi de Chrome (8 % plus lent) et Firefox (68 % plus lent). Sous Windows 10, pas de comparaison avec Safari bien sûr, mais un Chrome en tête (105), suivi de Firefox (78). Edge n’a a priori pas réussi à finir le test.

Difficile d’en tirer la moindre conclusion raisonnable. L’équipe de Webkit précise elle-même que le benchmark a été créé pour améliorer les propres performances de son moteur. Il y a donc synergie entre les développements de l’outil et du moteur, les deux s’inspirant l’un de l’autre.

De fait, voir Safari et Chrome finir respectivement premier et deuxième n’est pas étonnant. Après tout, Chrome se sert de Blink, lui-même un fork de Webkit. Même si Google a depuis modifié son moteur, l’héritage doit encore être largement présent. On retrouvait à l'époque le même genre de résultats avec Kraken, l'outil de Mozilla sur lequel Firefox terminait premier.

En somme, un outil supplémentaire dont les résultats ne sont pas à prendre pour argent comptant. Il peut cependant avoir son utilité dans un ensemble de tests pour se faire une idée générale des performances.