Skype pour Windows se débarrasse de React Native au profit d’Electron

La nouvelle mouture 15.61 de Skype change donc de base technique. Il s’agit en fait d’une harmonisation, puisque toutes les autres moutures pour ordinateurs sont déjà basées sur Electron.

Il y a des nouveautés communes à toutes les plateformes, puisque cette version 15.61 est en fait la 8.61 pour les autres. En plus des corrections et améliorations diverses de stabilité, les utilisateurs peuvent maintenant supprimer plusieurs contacts d’une traite.

Notez, dans le cas de Windows 10, que la nouvelle version n’est plus compatible avec la fonction Partage du système et la synchronisation des contacts avec Outlook. Microsoft promet leur retour pour plus tard.

Les versions mobiles (Android et iOS) gagnent également plusieurs fonctions, dont le floutage de l’arrière-plan et la compatibilité avec Android Auto.