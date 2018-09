Skype permet maintenant d'enregistrer les appels

La fonction avait été promise il y a plusieurs semaines, elle est désormais active… presque partout.

Il faut posséder la dernière révision de l'application Desktop classique, Android ou iOS. Comme souvent, la déclinaison UWP n'est pas concernée, mais l'attente devrait cette fois ne pas trop durer : quelques semaines selon Microsoft.

La fonction est disponible dans le bouton « + » lorsque l'on passe un appel, dès lors que le contact dispose lui aussi d'une version compatible. Il est automatiquement averti qu'un enregistrement a commencé via un bandeau apparaissant en haut. Le principe est le même sur ordinateur et smartphone/tablette.

Les enregistrements terminés sont publiés dans la zone de messagerie – en clair, on ne peut pas enregistrer un contact à son insu. Ils sont liés au compte Microsoft et sont sauvegardés pendant 30 jours sur les serveurs. On peut les enregistrer localement via un clic droit.

Microsoft semble en tout cas décidé à donner aux utilisateurs ce qu'ils veulent, après des années d'errance ayant largement impacté le service, tout du moins côté grand public. L'enregistrement des appels, les statuts de lecture pour les message, la suppression de fonctions non utilisées comme les Highlights et les simplifications d'interface ramènent l'application à ce qu'elle savait très bien faire : des messages et des appels, sans fioritures.

Quant à savoir si ce sera suffisant pour redorer son blason auprès d'un public largement acquis à d'autres causes (Messenger, WhatsApp et autres), on laissera le temps en décider.