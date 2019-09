Skype gère désormais les signets, brouillons et la vue fractionnée

Chris Beard quittera son poste à la fin de l’année, sans date précise pour l’instant. Directeur général de Mozilla Corp, il sera remplacé temporairement par Mitchell Baker, toujours à la tête de la fondation. L’entreprise va donc se chercher un nouveau patron.

Beard aura exercé à son poste un peu plus de cinq ans, récupérant à l’époque un Firefox en bien mauvaise posture. Il restera donc comme celui ayant accompagné le navigateur dans sa forte modernisation (projet Quantum), lui laissant un sentiment de devoir accompli.

« Aujourd’hui, nos produits, technologies et efforts politiques sont plus forts et retentissants sur le marché que jamais, et nous avons bâti de nouvelles capacités organisationnelles significatives et une force financière pour alimenter notre travail » écrit-il, ajoutant que Mozilla est désormais prête à saisir les opportunités qui s’offriront à elle.

Une vision positive, mais qui ne saurait gommer plusieurs points noirs, dont les deux principaux : sa toujours trop forte dépendance à Google et les parts de marché de Firefox, devenues bien faibles face à un Chrome tout puissant actuellement.