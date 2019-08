Skype for Business Online prendra sa retraite en juillet 2021

Pas de vacances pour les développeurs de la suite bureautique, dont la version 6.3.0 « fresh » est sortie il y a environ deux semaines. Pour rappel, la branche fresh signale des versions ne bénéficiant pas du support longue durée.

On retrouve comme d’habitude des améliorations générales de performances et sur l’import/export des documents Office (Microsoft). Plusieurs ajouts importants sont présents, notamment FOURRIER() dans Calc pour les fonctions du même nom.

L’un des ajouts majeurs est clairement l’outil de censure, disponible depuis tous les éléments de la suite bureautique. Accessible depuis le menu Outils, il permet la sélection de texte pour y faire apparaître les fameuses barres noires.

Après quoi l’utilisateur exportera le document en PDF, qui pourra alors être distribué ou imprimé sans possibilité de lire le texte ainsi marqué.

Mais attention, car l’outil propose deux manières d’exporter. Un bouton tout à droite de la nouvelle fenêtre permet de générer directement le fichier, mais avec un bémol : il reprend le degré de transparence choisi par l’utilisateur. Il est réglé par défaut à 50 % pour permettre la sélection du texte tout en continuant à voir sur quoi on travaille. Distribué ou imprimé ainsi, le texte restera donc lisible.

Le bouton à gauche déroule un menu faisant apparaitre deux options : export noir et export blanc. Cette fois, plus de transparence, les deux couleurs étant pleines. Un choix ergonomique étrange, et on peut supposer que l’on pourra à l’avenir changer le comportement par défaut du bouton d’export direct.

Notez également que plusieurs barres d’outils en préparation sont enfin prêtes et disponibles presque partout. C’est le cas des onglets compacts de la NotebookBar, accessible maintenant depuis Writer, Calc, Impress et Draw. Contextual Single UI est disponible quant à elle depuis Writer et Draw.