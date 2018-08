Skype déploie son chiffrement de bout en bout, la migration forcée repoussée

Mi-mai, Google présentait One, un nouveau service payant unifié pour Drive. Il reprend l'offre actuelle avec parfois plus d'espace de stockage pour le même prix (2 To pour 9,99 dollars par mois au lieu de 1 To actuellement) et la possibilité d'ajouter des membres de sa famille.

Depuis mi-août, le déploiement de One a débuté aux États-Unis. L'attente peut néanmoins être longue pour les clients : « Si vous possédez un forfait de stockage Drive payant, vous passerez automatiquement à Google One au cours des prochains mois » explique le géant du Net.