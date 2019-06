Skype : le partage d'écran finalisé sur Android et iOS

C'est la même histoire qui se répète encore et encore pour la plateforme de streaming. Lorsqu'il s'agit de modération des contenus, la société marche sur des œufs : « certains diront que nous n'en avons pas fait assez, d'autres diront que nous sommes allés trop loin », explique-t-elle.

En l'espace de quelques heures, elle a annoncé du changement dans plusieurs domaines. Tout d'abord, elle regardera de plus près la question du harcèlement : « Dans les mois à venir, nous examinerons de près notre politique en matière de harcèlement dans le but de la mettre à jour ». Aucune action concrète n'est par contre annoncée.

Dans un autre billet de blog, elle revient une nouvelle fois sur les discours haineux en « interdisant les vidéos affirmant qu'un groupe est supérieur à un autre pour justifier une discrimination, une ségrégation ou une exclusion en fonction de l'âge, du sexe, de la race, de la caste, de la religion, de l'orientation sexuelle ou du statut d'ancien combattant ».

La firme ajoute : « Nous supprimerons le contenu niant que des événements violents bien documentés, tels que l’Holocauste ou la fusillade à l’école élémentaire de Sandy Hook, se soient déroulés ». En théorie c'était normalement déjà le cas, attendons maintenant de voir les changements dans la pratique.

Ce n'est pas tout : les vidéos « flirtant avec les limites, contenant de fausses informations ou potentiellement dangereuses, comme celles mettant en avant de prétendus remèdes miracles ou affirmant que la Terre est plate » sont également dans le viseur.

Depuis le début de l'année, elles ne sont plus mises en avant aux États-Unis et Google envisage désormais de déployer « ce système dans un plus grand nombre de pays d'ici à fin 2019 ».

La plateforme affirme que, « grâce à ce changement, le nombre de visionnements de ce type de contenu provenant des recommandations a diminué de plus de 50 % aux États-Unis ».