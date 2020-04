Skype : la dernière préversion permet d’envoyer des fichiers directement depuis l’Explorateur

Les utilisateurs Insider de Skype peuvent tester depuis mercredi soir la dernière révision. Elle inclut la capacité d’envoyer directement un fichier via un clic droit et le menu contextuel. Une manière de s’aligner sur ce que les applications pour Android et iOS savent faire depuis longtemps.

Plusieurs autres améliorations sont présentes. Par exemple, on peut clore une conversation en cours depuis la liste des discussions récentes, qui indique en outre le temps écoulé. La nouvelle autorise également la suppression de contacts multiples d’une traite.

Pour se servir des préversions de Skype, il faut pour rappel s’inscrire au programme de test.