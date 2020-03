SIM Swap : Europol démantèle des réseaux de pirates en Europe

L’organisme explique que « la fraude par "échange de carte SIM" arrive lorsqu'un fraudeur dupe l'opérateur de téléphonie mobile de la victime afin de porter son numéro de téléphone portable sur une carte SIM en sa possession ».

Le pirate reçoit alors les appels et SMS de la victime, y compris les codes d’authentification envoyés par SMS pour une double authentification.

En Espagne, une opération baptisée Quinientos Dusim a été lancée avec succès avec l’arrestation de 12 personnes. Le montant du préjudice serait de trois millions d’euros. « Ce groupe criminel a frappé plus de 100 fois, volant entre 6 000 et 137 000 euros sur les comptes bancaires de victimes », explique Europol. Une opération Smart Cash a aussi été lancée en Roumanie, avec l’arrestation de 14 personnes.

Europol rappelle enfin une série de recommandations pour éviter les problèmes : maintenir son smartphone à jour… dans la limite du possible puisque les fabricants ne jouent pas toujours le jeu, ne cliquez pas sur les liens et ne téléchargez pas des pièces jointes dont vous ne connaissez pas la provenance, etc.