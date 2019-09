Silicon Valley : sixième (et dernière) saison dès le 27 octobre, une bande-annonce en attendant

Deux lots étaient mis en vente pour les années 2021, 2022 et 2023. France Télévisions, partenaire historique, était évidemment sur les rangs et remporte le « lot 1 », mais aussi Amazon qui repart avec le « lot 2 ».

Le lot 1 comprend « tous les matches du tournoi, à l’exception de ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu et en sessions de soirée », tandis que le second dispose des « matches joués sur le court Simonne-Mathieu et en sessions de soirée sur le court Philippe-Chatrier ». France Télévisions et Amazon codiffuseront les demi-finales et finales.

Dans son communiqué, la Fédération Française de Tennis « se réjouit que le montant des droits de diffusion soit en hausse et l’exposition du tournoi améliorée. Les revenus perçus, en moyenne annuelle, pour la période 2021-2023 augmenteront de plus de 25% par rapport à la moyenne des trois dernières années ».