Signal propose un outil pour flouter les visages sur les photos

Signal diffuse actuellement de nouvelles versions de son applications de messagerie pour Android et iOS. Elles contiennent un outil permettant, durant l’édition d’une photo, de flouter les visages.

Les développeurs indiquent que la fonction utilise, sur chaque plateforme, les dernières bibliothèques disponibles pour ce genre de tâches. La détection des visages est donc automatique, mais peut avoir des ratés. Un bouton circulaire rempli de pixels est présent pour flouter manuellement. Tous les traitements sont locaux.

L’éditeur s’engage également, donnant un avis très net sur la situation actuelle aux États-Unis :

« En ce moment-même, des gens dans le monde entier marchent et protestent contre le racisme et la brutalité policière, indignés par les récents meurtres par la police de George Floyd et Breonna Taylor. Chez Signal, nous soutenons les gens descendus dans les rues pour faire entendre leur voix. Nous pensons que quelque chose en Amérique doit changer, et même si nous ne savons pas comment, nous soutenons et avons confiance en ceux qui s’organisent dans le pays pour trouver ».

La fonction de floutage des visages s’inscrit en fait dans ce contexte très particulier, l’équipe affirmant que Signal est très utilisé par les personnes et groupes manifestant actuellement. Elle serait même à pied d’œuvre pour suivre la demande, à cause de la hausse du trafic générée.

Signal va jusqu’à promettre pour très bientôt la mise en service de masques pour « chiffrer votre visage ». Une manière de participer plus activement aux protestations. Des détails seront donnés bientôt, mais il y a de fortes chances pour que ces masques ne soient distribués (gratuitement) qu’aux États-Unis.