Signal corrige une faille de sécurité dans les appels audio sur Android

Après avoir cartonné sur console, le jeu débarque sur les ordinateurs. Le studio rappelle qu'il s'agit du premier épisode à arriver sur PC et qu'il « bénéficiera d'une série d'améliorations graphiques et techniques pour favoriser toujours plus l'immersion du joueur. Vous pourrez également profiter de nouvelles missions de chasse à la prime, de nouveaux repaires de bandits, de nouvelles armes, et bien plus ».

Les précommandes seront ouvertes entre les 9 et 22 octobre sur le Rockstar Games Launcher. Elles seront accompagnées de bonus, notamment de jeux gratuits comme Grand Theft Auto III, L.A. Noire, Max Payne 3, etc.

Ensuite, Red Dead Redemption 2 sera en précommande sur les boutiques « Epic Games, Green Man Gaming, Humble Store, GameStop et d'autres plateformes numériques à partir du 23 octobre ».