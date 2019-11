SFR ressuscite « Home » : un pack à 69 euros avec ampoule, caméra et prise connectée

2014 et 2019, même combat ou presque. Il y a cinq ans, Orange et SFR se lançaient en effet dans la domotique avec Homelive pour le premier et une box Home pour le second. Des services arrêtés, mais remis au goût du jour cette année, avec Maison Connectée chez Orange et le Pack Home chez SFR.

Attendu pour le mois d'octobre, il n'est arrivé que mi-novembre. Il prend la forme d'un pack à 69 euros avec une ampoule, une caméra et une prise connectée. Tous les trois se connectent en Wi-Fi.

SFR met en avant le Wi-Fi 6 de sa Box 8… qui ne sert à rien dans le cas présent. Et pour cause : le pack Home peut fonctionner avec n'importe quelle box de n'importe quel FAI. Les joies du marketing.

Une « nouvelle application SFR Home » sera proposée pour piloter l'ensemble des objets (une de plus diront les plus taquins). Enfin, il est question d'une Option Alertes, disponible uniquement pour les clients Internet SFR pour 2 euros par mois.

Associée à une caméra compatible, elle permet de « recevoir des notifications par email, SMS ou push sur votre smartphone en cas d’intrusion ou de mouvements anormaux chez soi » et de « stocker jusqu’à 30 jours les enregistrements réalisés depuis cette caméra ».