SFR jongle à son tour avec ses promotions, principalement avec des hausses

Comme ses petits camarades, SFR modifie ses tarifs, notamment à la hausse sur les formules d'entrée de gamme. La promotion la première année du forfait de base passe ainsi de 15 à 18 euros par mois, que ce soit en xDSL, FTTH ou câble. Pas de changement ensuite : 33 euros en xDSL, 38 euros sinon.

Sur SFR Premium en xDSL, la marque au carré rouge baisse son prix de 2 euros une fois la promotion terminée. La première année revient donc à 32 euros par mois, puis à 48 euros ensuite (au lieu de 50 euros).

En FTTH et câble, c'est Power qui grimpe de 2 euros par mois après la première année à 28 euros par mois. Le tarif passe ainsi de 43 à 45 euros. Enfin, l'option Multi-Tv passe de 5 à 3 euros par mois.

Au final, les abonnements en FTTH et câble sont toujours parfaitement alignés, que ce soit durant la période promotionnelle de la première année, ou après. La première offre est à 18 euros par mois pendant un an, aussi bien en xDSL, FTTH que câble. Sur Power et Premium par contre, le FTTH/câble coûte 6 euros de plus par mois la première année. Hors promotion, le xDSL est toujours 5 euros moins cher que les deux autres technologies.

Pour rappel, lors de la présentation des résultats d'Altice, Patrick Drahi avait fortement laissé entendre que des hausses pourraient rapidement arriver. Mais il ne s'agit pas d'un mouvement propre à SFR, les autres FAI et opérateurs font de même.