SFR et Bouygues Telecom grognent contre la prolongation du contrat d’itinérance 2G et 3G de Free et Orange

Après l’annonce du prolongement de deux ans de leur contrat, Bouygues Telecom et SFR font part de leur agacement.

« Free n’a aucunement besoin de ce genre de filet de sécurité dans les zones très denses, où il déploie activement son réseau depuis plus de dix ans », affirme ainsi Didier Casas, directeur général de Bouygues Telecom, comme le rapporte le Figaro.

De l’agacement également chez Arthur Dreyfuss, secrétaire général de SFR : « Douze ans après avoir obtenu sa licence, ce nouveau contrat témoigne d’un bien triste constat. Le 4e opérateur n’investit pas suffisamment dans son réseau mobile contrairement à ses promesses répétées depuis douze ans ».

Pour rappel, Free Mobile ne dispose pas de licence 2G, la prolongation de l’itinérance sur ce point n’est donc pas surprenante. Sur la 3G, l’opérateur se justifie par « l’impossibilité […] de rattraper le standard de couverture du marché qui a nettement augmenté avec l’accord de mutualisation Crozon [entre Bouygues Telecom et SFR, ndlr] et les obligations New Deal ».

La balle est dans le camp de l’Arcep qui examine actuellement le contrat.